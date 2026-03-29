Взаимное уважение - основа отношений Баку и Тегерана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прокомментировал слова благодарности своего иранского коллеги Аббаса Арагчи в адрес Азербайджана.

Как передает Day.Az, соответствующую публикацию глава МИД сделал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Ваши искренние слова и благодарность очень ценны для нас.

Народы Азербайджана и Ирана - дружелюбные и братские народы. Это, а также взаимное уважение между двумя странами, составляет основу наших отношений и исторических связей.

Желаем Ирану мира и спокойствия как можно скорее!" - говорится в сообщении.

Отметим, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ранее выразил благодарность правительству и народу Азербайджана за оказанную гуманитарную помощь.

"Выражаю благодарность правительству и народу Азербайджана за гуманитарную помощь, а также за условия, созданные для доставки помощи из других стран.

Эта поддержка, проявленная в трудные времена, основана на общей культуре, объединяющей народы Ирана и Азербайджана", - написал он в соцсети.