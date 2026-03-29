США направили на Ближний Восток дополнительную группу из четырех истребителей пятого поколения F-35C Корпуса морской пехоты. Как передает Day.Az со ссылкой на авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance, самолеты вылетели с авиабазы Лейкенхит в Великобритании, где временно находились после переброски из США.
США перебросили четыре истребителя F-35C на Ближний Восток
США направили на Ближний Восток дополнительную группу из четырех истребителей пятого поколения F-35C Корпуса морской пехоты.
Как передает Day.Az со ссылкой на авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance, самолеты вылетели с авиабазы Лейкенхит в Великобритании, где временно находились после переброски из США.
По имеющимся данным, истребители приземлились на израильской авиабазе Овда.
