Автобус унесло потоком воды в Афганистане - ВИДЕО
Инцидент произошел в провинции Герат. Очевидцы сразу поспешили на помощь людям, оказавшимся в салоне: один из них попытался выбить окно ногой, после чего вместе с другими начал эвакуировать пассажиров. О пострадавших не сообщается.
Из-за сильных дождей движение по основным дорогам региона оказалось серьезно затруднено, а местные власти призвали жителей по возможности воздержаться от поездок по ряду маршрутов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре