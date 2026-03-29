Автобус унесло потоком воды в Афганистане

Пассажирский автобус унесло потоком воды во время наводнения в Афганистане.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в сети.

Инцидент произошел в провинции Герат. Очевидцы сразу поспешили на помощь людям, оказавшимся в салоне: один из них попытался выбить окно ногой, после чего вместе с другими начал эвакуировать пассажиров. О пострадавших не сообщается.

Из-за сильных дождей движение по основным дорогам региона оказалось серьезно затруднено, а местные власти призвали жителей по возможности воздержаться от поездок по ряду маршрутов.