Google сделала грубую ошибку по отношению к Белому дому

Google по ошибке определила Белый дом как остров Эпштейна.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Washington Post (WP).

"Когда зазвонил телефон, на экране рядом с номером появилось название "Остров Эпштейна". Это был не ошибочный номер. Именно это отобразил телефон, когда журналисты Washington Post позвонили на коммутатор Белого дома", - указано в сообщении.

Представитель Google Мэтью Флэгал отметил, что ошибка появилась из-за ложной правки в Google Maps. Данная правка на некоторое время повлияла на функцию определения номера на телефонах Android.