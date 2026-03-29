Google сделала грубую ошибку по отношению к Белому дому
Google по ошибке определила Белый дом как остров Эпштейна.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The Washington Post (WP).
"Когда зазвонил телефон, на экране рядом с номером появилось название "Остров Эпштейна". Это был не ошибочный номер. Именно это отобразил телефон, когда журналисты Washington Post позвонили на коммутатор Белого дома", - указано в сообщении.
Представитель Google Мэтью Флэгал отметил, что ошибка появилась из-за ложной правки в Google Maps. Данная правка на некоторое время повлияла на функцию определения номера на телефонах Android.
