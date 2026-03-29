Израиль и США ударили по резервуару с питьевой водой в Иране

Израиль и США атаковали резервуар объемом 10 тыс. куб. м питьевой воды в городе Хефтгель на юго-западе Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Fars.

По его данным, пострадавших в результате обстрела нет, другие резервуары не пострадали. Снабжение жителей города питьевой водой осуществляется в штатном режиме.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.