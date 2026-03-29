Автор: Зульфугар Ибрагимов

Следственный комитет Армении завершил предварительное расследование по делу Самвела Карапетяна. Российский миллиардер обвиняется в призывах к захвату власти, а также в финансовых нарушениях.

Тем временем Карапетян продолжает играть в предвыборную кампанию, обращаясь "из застенков" к армянскому народу с посланиями.

В очередном послании он снова пообещал превратить Армению с большие "Новые Васюки". Надо полагать - за счет собственных средств. Страна станет цветущим садом с супер-экономикой, мощнейшей армией и сильнейшей дипломатией. И путь кто-то попробует сунуться...

Самое главное, что обещает армянам российский миллиардер, это мир. Он убеждает их, что сегодня они совсем даже не живут в мире. Им только кажется, что воцарился мир, а на самом деле, мол, безопасность Армении еще никогда не была под такой угрозой. И только он, Карапетян, используя имеющиеся у него ресурсы, может обеспечить армянам настоящий мир "с открытым лицом".

Хочется надеяться, что в армянском обществе достаточно разумных людей, которые понимают, что их страна с момента обретения независимости еще никогда не была в такой безопасности, как сегодня. У нее была куча оружия, была поддержка сильнейших держав мира, симпатии международной общественности тоже всегда находились на стороне оккупанта. То есть она была защищена со всех сторон, но это ей ничем не помогло. Приобретенные за рубежом советники убедили Самвелку, что 10 тысяч беспилотников обеспечат безопасность Армении лучше, чем разумная политика Никола Пашиняна? Или что наличие внешних гарантов безопасности помешает Азербайджану устранить любую армянскую угрозу в зародыше? Плохие советники, Карапетяну следует поискать других. Эти ничего не знают о регионе и о реальной ситуации. Поэтому Самвелка думает, что вернув на пограничный штамп турецкий Агрыдаг, поможет армянам восстановить "достоинство". Дурак. Вернувшись к территориальным претензиям к соседям, он оставит ее с закрытыми границами.

Вопреки уверениям миллиардера Карапетяна, Армения никогда не жила в мире. И виновато в этом не нынешнее правительство. Все годы карабахского конфликта она фактически существовала, а не жила. Вторая карабахская война была неизбежна по вине Армении, независимо от того, кто бы ее возглавлял. Азербайджан лишь принял ответные меры. Просто Пашиняну не повезло, что этот момент пришелся именно на его правление. Зато очень повезло Армении, потому что, будь у власти кто-то вроде того же Карапетяна, ее как суверенного государства уже могло не быть. Самвелка Карапетян, если будет продолжать в том же духе, рискует войти в историю как тот, кто лишил армян долгожданной государственности. А это обязательно произойдет, потому что у Карапетяна, судя по всему, тоже в примерах для подражания числится кровавый Нжде. Это значит, что противостояние в регионе будет продолжаться, потому что до последнего времени Армения жила по завету Нжде "ни дня без борьбы с турком".

В своем последнем послании армянам российский миллиардер, которому прижали хвост в России, принялся цитировать основателя нацистской армянской идеологии. Нжде цветисто высказывался о смелости и трусости, о волках и овцах, указывал, что трус не может "мечтать о независимой родине". Эта идеология исковеркала менталитет армянского народа, и Никол Пашинян об этом прекрасно знает, хотя и не решается открыто выступать против такой фигуры, на идеях которой, собственно, держится все представление армянства о себе.

Карапетян цитирует Нжде, рассчитывая на поддержку реваншистских масс. Нацистские призывы всегда включают тайную кнопочку в мозгу наших соседей - благодаря все тому же Нжде. Призывая жить по заветам основателя армянского нацизма, российский миллиардер не осознает, что сиюминутная польза для себя любимого обернется долговременными потерями для его страны.

Нынешнему правительству Армении удалось, хоть и медленно, начать внедрять в сознание зомбированного общества, что мифический Арарат, в реале называющийся Агрыдагом - это Турция, а Карабах - это однозначно Азербайджан. Без вариантов. Поиск вариантов же приведет Армению к новой и последней для нее войне. Последней не потому, что армянская армия выйдет к побережью Каспия, а потому что как независимое государство она просто перестанет существовать.

Мы говорим об этом не в качестве угрозы, а для того, чтобы соседи осознали, что отступление от мирной повестки (не важно, какая будет у премьера фамилия) сразу обнулит все достижения последнего года. Нждеизм уже привел армян к немалым потерям. То, что они заполучили чужие территории под государство, это заслуга не Нжде, а покровительствовавших им держав. И все равно, построить нормальное национальное государство на этих территориях они так и не смогли. Потому что для этого нужен мир с соседями, которого собираются лишить армян крикуны и демагоги.