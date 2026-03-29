https://news.day.az/world/1824723.html Хуситы поставили Израилю ультиматум Хуситы продолжат атаковать Израиль до того момента, пока не прекратятся удары по Ирану и Ливану. Как передает Day.Az, об ультиматуме сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah. "Мы провели вторую военную операцию в рамках "Священной битвы джихада" с применением крылатых ракет и беспилотников.
Хуситы поставили Израилю ультиматум
Хуситы продолжат атаковать Израиль до того момента, пока не прекратятся удары по Ирану и Ливану.
Как передает Day.Az, об ультиматуме сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
"Мы провели вторую военную операцию в рамках "Священной битвы джихада" с применением крылатых ракет и беспилотников. Она была направлена против ряда важных военных целей сионистского врага на юге оккупированной Палестины", - рассказал он.
Сариа также подчеркнул, что хуситы "продолжат военные операции, пока преступный враг не прекратит свою агрессию".
