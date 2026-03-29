Компания Apple отложила выпуск новых устройств Apple TV, HomePod и HomePod mini до появления обновленной версии голосового помощника Siri.

Как передает Day.Az со ссылкой на MacRumors, об этом заявил журналист Марк Гурман из Bloomberg.

По его данным, обновления для всех трех устройств фактически были готовы еще в прошлом году, однако их релиз напрямую связан с запуском более персонализированной версии Siri, которая должна войти в состав новой операционной системы iOS 27. Предполагается, что бета-версия системы станет доступна в июне, а окончательный релиз состоится осенью.

Таким образом, обновленные версии Apple TV, HomePod mini и полноразмерного HomePod могут появиться на рынке позже в текущем году.

Дополнительным сигналом скорого обновления линейки считается сокращение складских запасов устройств в фирменных магазинах компании. В частности, некоторые конфигурации HomePod mini уже недоступны для быстрой доставки в ряде регионов, что может указывать на завершение их производства.

Среди ожидаемых нововведений - использование процессора A17 Pro в Apple TV, а также обновленные чипы и улучшенные характеристики компактной колонки. Текущие версии устройств были представлены несколько лет назад и, по мнению аналитиков, уже требуют обновления.