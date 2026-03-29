Асаф Чопуров досрочно защитил чемпионский пояс в UAE Warriors

Азербайджанский боец ММА Асаф Чопуров, который, как ожидается, в ближайшее время подпишет контракт с крупнейшей в мире организацией по смешанным единоборствам UFC, успешно защитил свой титульный пояс в промоушене "UAE Warriors".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Чопуров завершил свой титульный бой досрочно, победив бразильского соперника Адриано Рамуса удушающим приемом.

Эта победа позволила азербайджанскому спортсмену продолжить беспроигрышную серию в профессиональной карьере, доведя свой рекорд до 10 побед.