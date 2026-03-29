Вулкан Шивелуч выбросил огромный столб пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 11 км.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.

По данным специалистов, на вулкане продолжается взрывное извержение с мощной газопаровой активностью. В северной части лавового купола формируется новый блок лавы, а пепловые выбросы достигают значительной высоты и распространяются на восток от вулкана.

Отмечается, что новые выбросы пепла высотой до 12 км возможны в любой момент. Активность Шивелуча представляет угрозу для местных и международных авиаперевозок, поэтому для вулкана установлен "красный" код авиационной опасности.