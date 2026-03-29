Миссия ЕС предупредила об угрозе атак на суда в Красном море и Аденском заливе

Военно-морская миссия Европейского союза (Aspides) предупредила о возможных атаках хуситов на международное судоходство в Красном море и восточной части Аденского залива.

Как передает Day.Az, в предупреждении указано, что суда в этом регионе могут подвергаться ударам, а компаниям, занимающимся морскими перевозками, рекомендуется соблюдать меры предосторожности.

Ранее поддерживаемые Ираном йеменские хуситы возобновили ракетные удары по Израилю. Вечером 28 марта они заявили о втором авиаударе по стране после начала конфликта. Представитель хуситов Яхья Сарии сообщил, что ракеты и беспилотники были нанесены по "нескольким важным военным объектам" в Израиле.

Отмечается, что Ормузский пролив фактически закрыт. По оценке миссии ЕС, морские перевозки через Красное море и Аденский залив остаются опасными. Судам, связанным с Израилем и США, рекомендуется избегать этого региона.

Ранее хуситы уже атаковали торговые суда в Красном море и Аденском заливе. Эти воды являются важнейшими торговыми маршрутами, соединяющими Средиземное море через Суэцкий канал с Индийским океаном через Баб-эль-Мандебский пролив.