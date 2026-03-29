США перебросили еще два бомбардировщика в Англию - ВИДЕО Утром на авиабазу RAF Fairford в Англии из США прибыли еще два стратегических бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress ВВС США. Как передает Day.Az, соответствующие кадры появились в сети. Таким образом, общее число стратегических бомбардировщиков, выполняющих вылеты для ударов по Ирану, достигло 23.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре