США планируют сухопутное нападение на Иран

Несмотря на публичные дипломатические усилия по прекращению войны, США рассматривают возможность проведения наземной операции против Ирана.

Об этом, как сообщает Day.Az, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

По его словам, Вашингтон демонстрирует готовность к переговорам и диалогу, однако параллельно, как утверждается, ведет подготовку к сухопутной операции.

Галибаф также отметил, что иранская армия готова к возможному столкновению с американскими военными.

Ранее газета The Washington Post опубликовала новость о том, что Пентагон ведет подготовку к возможным наземным операциям США в Иране, которые могут продолжаться несколько недель.