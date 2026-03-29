Азербайджанские боксеры выступят на турнире в Турции

Азербайджанские боксеры примут участие в международном турнире Ахмеда Джомерда, который стартует 30 марта в Стамбуле (Турция).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнование пройдет в спортивном зале Complex İstanbul и продлится до 5 апреля.

Под руководством тренеров Аяза Бахшиева и Эльнура Керимли в составе сборной выступят Уджал Мусаев (50 кг), Эльбрус Керимли (60 кг), Джалал Гурбанов (65 кг) и Вугар Мамедов (70 кг).

Также на турнире будут работать азербайджанские судьи Асеф Гулиев и Шабан Шахпеленгов. Делегацию возглавляет генеральный секретарь Федерации бокса Азербайджана Наги Сафаров.

Отметим, что турнир, который проводится под эгидой Федерации бокса Турции, возвращается после шестилетнего перерыва. Ожидается участие более 350 спортсменов из свыше 15 стран, включая Казахстан, Узбекистан, Австралию, Ирландию, Германию, Сербию, Румынию, Хорватию, Болгарию, Грузию, Таджикистан и Украину.