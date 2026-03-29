В Гяндже открылись бесплатные тренировки по вольной борьбе

В Гяндже стартовал новый проект по развитию вольной борьбы среди детей.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, при организационной поддержке Федерации борьбы Азербайджана в Олимпийском спортивном комплексе города открылись полностью бесплатные секции.

Отмечается, что к занятиям могут присоединиться дети в возрасте от 7 до 11 лет, которые будут тренироваться под руководством профессиональных наставников.

Тренировки организованы с учетом школьного расписания и проходят в двух группах.