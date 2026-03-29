В Азербайджане объявлено желтое предупреждение в связи с ветреной погодой, ожидаемой 30 марта вечером и 31 марта в некоторых регионах.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Отмечается, что в Нахчыванской Автономной Республике, Агстафе, Газахе, Дашкесане, Гядабее, Гейгеле, Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Гяндже, Геранбое, Нафталане, Товузе, Гобустане, Нефтчале, Хызы, Агсу, Шамахы, Исмаиллы, Шеки, Огузе, Габале, Гусаре, Ширване, Мингячевире, Гейчае, Гаджигабуле, Джебраиле, Сальяне, Лерике, Ярдымлы будет преобладать западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

