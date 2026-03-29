https://news.day.az/officialchronicle/1824765.html Джамиль Алиев награжден орденом «Истиглал» - РАСПОРЯЖЕНИЕ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Джамиля Алиева орденом "Истиглал". Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ С полным текстом новости можно ознакомиться по ссылке. Новость обновляется
Джамиль Алиев награжден орденом «Истиглал» - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Джамиля Алиева орденом "Истиглал".
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За особые заслуги в развитии медицинской науки и здравоохранения в Азербайджанской Республике наградить Джамиля Алиева орденом "Истиглал", - говорится в распоряжении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре