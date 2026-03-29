Скончался народный артист Азербайджана Расим Балаев

Азербайджанская культра понесла тяжелую утрату. На 78-м году жизни ушел из жизни народный артист, лауреат Государственной премии, кавалер орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал", председатель Союза кинематографистов Азербайджана Расим Балаев.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили его родственники. Отмечается, что актер скончался во время лечения в Турции.

Расим Балаев родился 8 августа 1948 года в городе Ахсу. В 1969 году окончил Азербайджанский государственный институт искусств и уже вскоре посвятил себя кинематографу. С 1972 года Балаев работал актером на киностудии "Азербайджанфильм", за годы творческой деятельности снявшись почти в двухстах художественных и документальных фильмах.

Широкую известность и всенародную любовь ему принесли яркие роли в фильмах "Насими", "Бабек", "Деде Горгуд", а также "Мститель из Гянджабасара", "Пора седлать коней" и другие. Его творчество стало символом исторического и героико-драматического кино Азербайджана.

Обладая выразительной внешностью, мощной экранной харизмой и редким даром перевоплощения, Расим Балаев убедительно воплощал образы национальных героев, наполняя их глубиной и внутренней силой. Его роли отличались драматизмом, масштабом и искренностью.

Помимо работы в кино, он активно служил театру и принимал участие в общественной и культурной жизни страны. Его вклад в развитие азербайджанского искусства получил высокую оценку как зрителей, так и профессионального сообщества.

Светлая память о Расиме Балаеве навсегда сохранится в сердцах поклонников и в истории национального кинематографа.