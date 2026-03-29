Несколько человек пострадали в британском городе Дерби в результате наезда автомобиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная полиция.

Согласно ее заявлению, инцидент произошел около 21:30 по местному времени (01:30 по Баку). Некоторые пострадавшие получили серьезные ранения. Им оказали первую помощь на месте, после чего доставили в больницу.

Водитель, мужчина в возрасте около 30 лет, был задержан. В правоохранительных органах заверили, что угрозы для населения нет.