Назван самый популярный кандидат в президенты США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс стал самым популярным кандидатом на предстоящих американских президентских выборах в 2028 году среди американских консерваторов, согласно неформальному опросу среди участников влиятельной консервативной конференции CPAC.

"Кого вы предпочитаете на республиканских праймериз? Джей Ди Вэнс - 53%, [госсекретарь США] Марко Рубио - 35%", - приводятся результаты опроса, передает Day.Az.

Отмечается, что республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в президенты США от их партии, поскольку нынешний президент США Дональд Трамп может быть избран только на два президентских срока в соответствии с американской конституцией.

При этом Вэнс и Рубио считаются главными кандидатами на роль преемника Трампа на выборах 2028 года. В июле госсекретарь назвал вице-президента отличным кандидатом от республиканцев. Позднее издание Politico сообщило, что Рубио в частном порядке назвал Вэнса главным кандидатом от республиканцев на следующих президентских выборах.