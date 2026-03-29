Азербайджанский борец ​​Тофиг Мусаев одержал первую победу в UFC

Представитель Азербайджана Тофиг Мусаев провел очередной бой в UFC.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 36-летний спортсмен встретился с чилийцем Игнасио Бахамондесом на турнире, проходившем в американском городе Сиэтл.

После напряженных трех раундов победитель не определился, однако судьи единогласно отдали победу Тофигу Мусаеву - 29:28, 29:27, 30:27.

Эта победа стала первой для Мусаева в UFC.