Азербайджанский борец Тофиг Мусаев одержал первую победу в UFC
Представитель Азербайджана Тофиг Мусаев провел очередной бой в UFC.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, 36-летний спортсмен встретился с чилийцем Игнасио Бахамондесом на турнире, проходившем в американском городе Сиэтл.
После напряженных трех раундов победитель не определился, однако судьи единогласно отдали победу Тофигу Мусаеву - 29:28, 29:27, 30:27.
Эта победа стала первой для Мусаева в UFC.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре