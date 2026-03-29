Пентагон готовится к возможным сухопутным операциям в Иране

Пентагон ведет подготовку к возможным наземным операциям США в Иране, которые могут продолжаться несколько недель.

Как передает Day.Az, об этом написала газета The Washington Post.

По информации источников издания, "по мере переброски американских военнослужащих и морской пехоты на Ближний Восток Пентагон готовится к проведению наземных операций в Иране, которые могут длиться несколько недель и стать новым опасным этапом конфликта, если президент США Дональд Трамп примет решение об эскалации". При этом уточняется, что речь не идет о "полномасштабном вторжении" американских сил на территорию Ирана. Скорее всего, такие действия будут включать "точечные вылазки с участием спецподразделений и регулярных сухопутных частей". Источники также отмечают, что целями подобных операций могут стать, в частности, захват иранского острова Харк или уничтожение вооружений в прибрежной зоне у Ормузского пролива. Один из собеседников не исключил, что выполнение этих задач может занять "несколько месяцев".

В статье подчеркивается, что "на данный момент неизвестно, даст ли Трамп одобрение каким-либо планам Пентагона". Также отмечается, что в случае начала наземной операции американские силы "столкнутся с различными угрозами", включая ракетные удары и атаки с применением беспилотников.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя публикацию, заявила, что "задача Пентагона заключается в подготовке, чтобы обеспечить главнокомандующему максимальную свободу действий". "Это не означает, что президент уже принял какое-либо решение", - подчеркнула она.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.