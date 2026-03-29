Неймар готов пойти на радикальные меры ради ЧМ-2026

Нападающий "Сантоса" Неймар готов скорректировать свой игровой график ради попадания в состав сборной Бразилии по футболу на Чемпионат мира по футболу 2026.

Как передает Day.Az со ссылкой на Marca, бразильский форвард планирует отказаться от участия в выездных матчах клуба до лета, чтобы снизить риск повторной травмы.

По информации источников, Неймар опасается рецидива повреждения, полученного в прошлом году, и намерен минимизировать физическую нагрузку. В его распоряжении остаются семь домашних матчей, в которых он рассчитывает убедить главного тренера национальной команды Карло Анчелотти в своей готовности.

Отмечается, что окончательная заявка "селесао" на турнир будет объявлена 18 мая. Ранее Анчелотти не включил Неймара в состав на ближайшие товарищеские матчи, что вызвало широкий резонанс в СМИ.