Самолет США объявил ЧП во время полета

Как уточняется, экипаж запросил посадку у лондонского аэропорта Хитроу, чтобы рассчитывать на воздушную гавань в качестве запасной, так как требовалась длинная взлетно-посадочная полоса. Предполагается, что сейчас самолет все еще направляется в Милденхолл.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре