Автор: Акпер Гасанов

Заявления специального посланника Президента США Стива Уиткоффа, прозвучавшие на инвестиционном форуме в Майами, вновь привлекли внимание к фигуре Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Причем речь идет не о разовой дипломатической вежливости, а о последовательной и подчеркнуто высокой оценке, которую сцецпосланник Дональда Трампа дает азербайджанскому лидеру. Перед нами уже второй публичный пример того, как Уиткофф фактически выделяет главу нашего государства среди действующих мировых политиков, относя его к числу особенных лидеров, способных стать надеждой для мира.

Первый такой пример был озвучен самим Уиткоффом еще в ноябре 2025 года, когда он пересказал детали беседы между двумя лидерами, состоявшейся в Овальном кабинете 8 августа 2025 года. Тогда американский президент задал прямой вопрос: почему Азербайджан остановился в ходе военных действий в Карабахе, имея явное преимущество? Ответ главы нашего государства был таким:

"Я хотел вернуть то, что у нас забрали. Больше мне не нужно".

И этот ответ был представлен Уиткоффом как пример подлинного государственного мышления, сдержанности и стратегической зрелости. Так что, новое заявление спецпосланника президента США фактически усиливает и закрепляет эту оценку. Он прямо говорит о группе молодых, но особенных лидеров, к числу которых относит и Президента Азербайджана, подчеркивая его способность менять направление развития своей страны.

В дипломатической среде подобные формулировки - четкий сигнал. И этот сигнал адресован как международному сообществу, так и экспертным кругам: Вашингтон рассматривает Президента Ильхама Алиева как одного из ключевых политиков современности. И в этой связи уместно напомнить, что ранее известный американский эксперт по национальной безопасности Джеймс Джей Карафано включил Президента Ильхама Алиева в число 15 наиболее восходящих и влиятельных мировых лидеров.

Карафано - фигура не просто экспертная, но институционально значимая: он является директором Центра исследований внешней политики имени Дугласа и Сары Эллисон и вице-президентом Института международных исследований имени Кэтрин и Шелби Каллом-Дэвис при The Heritage Foundation. На протяжении многих лет он консультировал Конгресс США по вопросам обороны, разведки и национальной безопасности, и его оценки традиционно воспринимаются как отражение серьезного аналитического консенсуса в американских стратегических кругах.

Таким образом, мы видим формирование устойчивого тренда: в США, причем на разных уровнях - от политического до экспертного - Президент Ильхам Алиев все чаще воспринимается как лидер, чья роль выходит далеко за рамки национальной политики. Причины этого феномена лежат в самой сути политического курса, реализуемого в Азербайджане на протяжении более чем двух десятилетий. За это время страна прошла путь, который трудно переоценить.

Речь идет не просто о модернизации экономики или укреплении государственности. Речь о качественном изменении стратегического положения Азербайджана в мировой системе координат. Одним из ключевых факторов этого изменения стали масштабные инфраструктурные и энергетические проекты. Запуск нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан стал геополитическим прорывом, обеспечив Азербайджану прямой выход на мировые энергетические рынки, минуя традиционные маршруты. Это не только укрепило экономическую независимость страны, но и сделало её важным элементом энергетической безопасности Европы.

Не менее значимым стал проект железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс. Этот транспортный коридор стал частью новой евразийской логистической архитектуры, связав Южный Кавказ с Турцией и далее с европейским пространством. В условиях глобальной конкуренции транспортных маршрутов Азербайджан превратился в ключевой транзитный узел, соединяющий Восток и Запад.

Однако главным достижением политического курса Президента Ильхама Алиева остается восстановление территориальной целостности страны. В результате Второй Карабахской войны 2020 года, а также последующих событий, включая антитеррористическую операцию в Карабахском экономическом регионе, Азербайджан сумел полностью восстановить свой суверенитет над международно признанными территориями.

Это действительно уникальный прецедент в современной международной политике. На протяжении десятилетий армяно-азербайджанский конфликт рассматривался как классический "замороженный" конфликт, решение которого откладывалось на неопределенный срок. Азербайджан стал фактически единственным государством, которому удалось изменить этот статус-кво и добиться восстановления территориальной целостности военно-политическим путем.

При этом важнейшим аспектом является именно тот элемент сдержанности, на который обратил внимание Уиткофф. Возможности азербайджанской армии позволяли развивать наступление дальше, однако политическое решение было иным - остановиться на достижении четко обозначенных целей. Именно это сочетание силы и стратегической рациональности формирует образ лидера, способного принимать решения не только в логике текущего момента, но и с учетом долгосрочных последствий.

Оценивая все эти факторы в совокупности, становится очевидно: высокая оценка, которую дают Президенту Ильхаму Алиеву представители американской политической и экспертной элиты, является закономерной. Она отражает признание того факта, что перед нами лидер, сумевший системно изменить свою страну и существенно повысить ее роль в мировой политике.

В новейшей истории трудно найти другого политика, который за сопоставимый период времени внес бы столь масштабный и комплексный вклад в развитие своего государства. Азербайджан при Президенте Ильхаме Алиеве - один из ключевых геополитических игроков Евразии, обладающий значительным экономическим, транспортным и энергетическим потенциалом.

Именно поэтому заявления Уиткоффа следует рассматривать как отражение более глубокой трансформации восприятия Азербайджана и его лидера на международной арене. В условиях формирования нового мирового порядка фигуры такого масштаба закономерно выходят на первый план. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже прочно занял свое место в этом ряду.