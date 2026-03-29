Азербайджан демонстрирует устойчивость на фоне глобальной энергетической турбулентности

На фоне обострения ситуации вокруг Ирана и нарастающих рисков для традиционных маршрутов поставок нефти и газа внимание также обращено на роль альтернативных направлений. В этом контексте Азербайджан рассматривается как один из устойчивых источников поставок в условиях усиливающейся неопределенности.

Комментируя происходящее для Day.Az, старший научный сотрудник Института Хадсона, бывший глава Управления по безопасности трубопроводов и перевозке опасных материалов Министерства транспорта США, экс-президент Альянса за инновации и инфраструктуру Бригам Маккаун, подчеркнул, что Азербайджан постепенно становится надежным энергетическим и торговым партнером благодаря таким проектам, как Южный газовый коридор.

"Эта трубопроводная система имеет ключевое значение, поскольку она напрямую соединяет каспийский газ с европейскими рынками. В результате усиливается диверсификация поставок в период, когда надежность становится столь же важной, как стоимость и объем.

Когда мы говорим об энергетической безопасности, на самом деле речь идет о трех составляющих: доступности, надежности и приемлемой стоимости. Хотя Азербайджан не может в одночасье достичь масштабов энергетического производства стран Ближнего Востока, его стабильные и предсказуемые поставки представляют значительную ценность", - сказал Маккаун.

Он отметил, что его точки зрения зрения как директора Инициативы по энергетической безопасности Америки при Hudson Institute в Вашингтоне, роль Азербайджана в укреплении долгосрочной энергетической безопасности Европы имеет стратегическое значение и будет особенно заметна в периоды энергетических кризисов или неопределенности с поставками.

"В конечном счете Азербайджан незаметно для многих стал одним из самых надежных энергетических партнеров Европы. В мире, где геополитика все сильнее влияет на энергетические рынки, надежность становится приоритетом номер один", - добавил Маккаун.

В свою очередь экс-посол США в Азербайджане, член правления Джеймстаунского фонда Мэтью Брайза сказал Day.Az, что наша страна уже доказала себя в качестве стабильного и надежного партнера по поставкам нефти и природного газа на европейские рынки.

"Азербайджан работает на пике своих возможностей по добыче для выполнения обязательства, закрепленного в стратегическом энергетическом партнерстве с Европейским союзом в июле 2022 года, по удвоению поставок газа в Европу к следующему году, стране потребуются значительно большие инвестиции в разведку и добычу, а также подготовка новых мощностей. Страна давно зарекомендовала себя как стабильный, надежный и ответственный энергетический партнер Европы", - подчеркнул экс-посол.

Подробнее поясняя ситуацию вокруг Ирана, Брайза отметил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке мировые поставки энергии уже находятся в состоянии острого кризиса.

"Уже более 20 процентов мировых поставок нефти и 20 процентов сжиженного природного газа не могут проходить через Ормузский пролив из-за угроз Ирана судоходству. Кроме того, Катар и QatarEnergy были вынуждены остановить производство на крупнейшем в мире СПГ-заводе, который, по данным правительства Катара, получил серьезные повреждения в результате ракетных ударов Ирана прошлой ночью и сегодня утром.

Даже если этот объект в Катаре будет быстро восстановлен, запуск производства займет многие месяцы из-за специфики производства сжиженного природного газа. После остановки восстановление занимает значительное время. То же самое, кстати, касается нефтеперерабатывающих заводов и в еще большей степени нефтяных скважин", - сказал Брайза.

По его словам, добыча нефти уже сокращается, замедляется или даже останавливается в Ираке, Кувейте и Бахрейне, поскольку нефть и нефтепродукты не могут покинуть Персидский залив через Ормузский пролив, а хранилища переполнены.

"Таким образом, мир уже находится в состоянии энергетического кризиса, затрагивающего весь глобальный рынок. Цены стремительно растут, как мы уже наблюдаем, и конца этому не видно даже в случае, если конфликт останется на текущем, уже крайне напряженном уровне.

Я считаю, что глубина текущего кризиса на европейских и мировых энергетических рынках, вызванного войной США и Израиля против Ирана, настолько серьезна, что размышления о переходе к возобновляемым источникам энергии или диверсификации поставщиков и маршрутов нефти и газа сейчас выглядят роскошью. На данный момент главной задачей должно стать восстановление огромных объемов поставок нефти и природного газа из региона Персидского залива. В краткосрочной перспективе просто невозможно найти альтернативные источники, способные предотвратить серьезный экономический ущерб по всему миру, включая Европу.

Европа уже давно заинтересована в диверсификации источников и видов энергии, однако сейчас она находится в чрезвычайной ситуации и нуждается в восстановлении потоков СПГ и нефти через Ормузский пролив", - сказал Метью Брайза.

Ибрагим Алиев