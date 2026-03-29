МЧС Азербайджана эвакуировало 216 человек из затопленных территорий

В течение прошедшей ночи силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) непрерывно продолжали работы по обеспечению соответствующих мер безопасности на территориях, затопленных в связи с интенсивными осадками.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в результате проведенных мероприятий в безопасные зоны были эвакуированы 216 человек, в том числе 36 детей.

Отметим, что меры по устранению возникших последствий в целом осуществляются силами войск гражданской защиты МЧС, Государственной службы пожарной безопасности и служб специального спасения, Государственной службы контроля за маломерными судами и спасения на воде, а также силами Сумгайытского регионального центра.