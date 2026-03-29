Состоялась встреча глав МИД Турции и Пакистана

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в столице Пакистана Исламабаде с министром иностранных дел Пакистана Исхак Дар.

Как передает Day.Az, информацию распространило Министерство иностранных дел Турции.

Сегодня и завтра в Исламабаде пройдет четырехсторонняя встреча министров иностранных дел Пакистана, Саудовской Аравии, Турции и Египта.

Главы МИД стран, активно участвующих в дипломатических переговорах между США и Ираном, обсудят возможные шаги по прекращению войны.