На Пашиняна напали в церкви.

Как обычно по воскресеньям Никол Пашинян посетил одну из церквей в Армении. Один из прихожан, как видно на видео, попытался пробраться к премьеру и ударить его.

Удар пришелся по одному из охранников. Армянская оппозиция утверждает, что нападавший "был в ярости из-за сдачи Карабаха", как всегда.

Судьба нападавшего неизвестна, Пашинян не пострадал.