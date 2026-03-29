В Финляндии упал неизвестный летательный аппарат

Летательный аппарат упал в районе финского города Коувола, примерно в 285 км от Санкт-Петербурга (РФ).

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые оцепили территорию обнаружения объекта.

Отмечается, что информации о пострадавших нет.

Также сообщается, что утром в воздух были подняты истребители ВВС Финляндии, которые провели разведывательные и наблюдательные полёты над юго-восточной частью страны.