https://news.day.az/world/1824775.html
В Финляндии упал неизвестный летательный аппарат
Летательный аппарат упал в районе финского города Коувола, примерно в 285 км от Санкт-Петербурга (РФ).
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Yle.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые оцепили территорию обнаружения объекта.
Отмечается, что информации о пострадавших нет.
Также сообщается, что утром в воздух были подняты истребители ВВС Финляндии, которые провели разведывательные и наблюдательные полёты над юго-восточной частью страны.
