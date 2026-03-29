Не столицей единой: как регионы становятся опорой нового экономического курса Азербайджана

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

У по-настоящему сильных государств есть одна важная черта, которую невозможно подделать ни громкими цифрами, ни эффектными фасадами, ни столичным блеском. Их развитие не заканчивается на кольце вокруг главного города, а экономическая жизнь не сжимается до одной точки на карте. Когда страна растет правильно, уверенно и дальновидно, это чувствуется не только в столице, но и в районах, малых городах, аграрных центрах, промышленных узлах, в тех местах, где формируется реальная ткань национальной экономики.

Именно поэтому тема социально-экономического развития регионов для Азербайджана сегодня не просто формальная часть государственной повестки, а вопрос большого стратегического значения. Речь идет не просто о строительстве дорог, открытии предприятий или распределении инвестиций по территории страны. Речь идет о том, насколько устойчивой будет сама модель азербайджанского роста, насколько прочным окажется внутренний рынок, насколько уверенно страна сможет снижать дисбалансы между Баку и регионами, создавать рабочие места, удерживать человеческий капитал, расширять деловую активность и поднимать качество жизни там, где долгие годы ждали не отчетов, а реальных перемен.

В этом и состоит главный смысл регионального развития: оно делает экономику не только больше, но и крепче. Оно превращает рост из столичного явления в общенациональный процесс. А значит, вопрос регионов - это уже не про географию. Это про устойчивость государства, про его социальную опору, про справедливое распределение возможностей и про будущее Азербайджана, которое решается не в одном городе, а на всем пространстве страны.

Если говорить простым, но точным языком, стимулирование социально-экономического развития регионов - это не только строительство дорог, школ или нескольких заводов в районах. Это создание такой среды, в которой человеку не нужно уезжать в Баку ради нормальной работы, доступа к услугам, образования для детей и ощущения, что у его города или района есть завтрашний день. Сюда входят инвестиции в инфраструктуру, доступность газа, воды, связи и транспорта, развитие аграрного сектора и переработки, запуск промышленных площадок, поддержка малого и среднего бизнеса, налоговые и таможенные стимулы для инвестора, профессиональное образование, цифровизация услуг, развитие медицины и социальной инфраструктуры. Иными словами, говорим не о точечных вливаниях, а о сборке полноценной локальной экономики, где производство, доходы, потребление, занятость и качество жизни подпирают друг друга, а не существуют по отдельности.

У Азербайджана в этой теме есть важное преимущество. Оно состоит в том, что за два десятилетия страна уже создала мощный инфраструктурный и финансовый задел для регионального подъема. В разные годы были резко повышены уровень газификации, дорожная связанность, доступ к электричеству, обновлена значительная часть социальной инфраструктуры. Еще несколько лет назад было отмечено, что газификация страны достигла 96 процентов, а за предшествующий период было построено 16,7 тысячи километров дорог. Эти показатели важны потому, что без базовой инфраструктуры никакие разговоры о конкурентоспособности районов просто не имеют смысла. Бизнес не идет туда, где нет дороги, энергии, воды и связи. Люди не остаются там, где нет элементарного комфорта жизни.

Одна из ключевых опор последних лет - курс на расширение несырьевой экономики. В официальных оценках последних лет прямо подчеркивалось, что в 2021-2024 годах ненефтяной сектор в среднем рос на 6,7 процента в год, а его доля в экономике достигла 68 процентов. Там же была зафиксирована доля частного сектора в экономике на уровне 81,4 процента. Это не просто красивые макроэкономические показатели. Для регионов это означает следующее: если источник роста смещается от нефтегазовой ренты в сторону производства, переработки, логистики, услуг, туризма, агробизнеса и промышленной кооперации, то география роста неизбежно начинает расширяться. Нефтяная экономика по своей природе тяготеет к узким точкам концентрации. Несырьевая, наоборот, требует территории, цепочек поставок, человеческого капитала и сети локальных центров развития.

Именно поэтому сегодня столь важны промышленные зоны, парки и районы. По состоянию на 2025 год в стране действовали 9 индустриальных парков и 4 индустриальных района, где 170 хозяйствующих субъектов получили статус резидента или нерезидента, общий объем заявленных инвестиций достиг 8,1 миллиарда манатов, реально вложено свыше 6,9 миллиарда манатов, создано более 10,6 тысячи постоянных рабочих мест, а произведенной продукции накоплено на 16,2 миллиарда манатов, из которых 5,2 миллиарда пришлись на экспорт. Уже по более поздним обновлениям показатели выросли: предприятия в индустриальных зонах вложили 6,9 миллиарда манатов, создали свыше 10,9 тысячи фактических рабочих мест, а выпуск достиг 17,2 миллиарда манатов, включая 5,53 миллиарда манатов экспорта. За сухими цифрами скрывается принципиально важная вещь: региональная политика перестает быть только социальной и становится индустриальной.

Это особенно заметно на конкретных примерах. Агдамский индустриальный парк, созданный в 2021 году, к осени 2025 года имел 30 резидентов и 4 нерезидента с портфелем инвестиций свыше 285 миллионов манатов; там уже было привлечено около 138 миллионов манатов фактических вложений и создано более 900 постоянных рабочих мест, причем приоритет в занятости отдается жителям Агдама и соседних районов. В Аразской долине, в Джебраильском районе, формируется еще один производственно-логистический узел: в индустриальном парке на 200 гектарах к 2026 году было зарегистрировано 18 резидентов и 3 нерезидента, а в одном только мебельном кластере начальный этап предполагает свыше 50 миллионов манатов инвестиций и 650 рабочих мест. Это курс заново собрать экономику территорий вокруг производства и занятости.

Однако региональная экономика Азербайджана, разумеется, не исчерпывается индустриальными парками. Для значительной части районов ее естественной и исторически прочной основой остается аграрный сектор. И сегодня его значение определяется уже не только объемом урожая, но и тем, насколько успешно вокруг сельского хозяйства формируется современная экономическая инфраструктура. По официальной статистике, посевные площади в 2024 году составили 1 632,7 тысячи гектаров. Уже один этот показатель говорит о серьезном масштабе аграрного потенциала страны.

Настоящая ценность современного аграрного курса заключается в другом: сельское хозяйство все более уверенно становится не просто сферой первичного производства, а основой для расширения переработки, логистики, хранения, упаковки и экспорта. Там, где рядом с полем появляются склады, холодильные мощности, линии сортировки, перерабатывающие предприятия, современные упаковочные решения и налаженные каналы сбыта, возникает новая экономика региона - более устойчивая, многослойная и доходная. Это уже не просто производство сырья, а формирование полноценной цепочки добавленной стоимости внутри страны.

Поэтому поддержка агропарков, орошения, агрологистики, сельхозпереработки и сельского предпринимательства имеет для Азербайджана стратегическое значение. Речь о последовательном укреплении экономической базы регионов. Когда фермер производит не только сырье, а район получает возможность выпускать переработанную, упакованную, конкурентоспособную и экспортно ориентированную продукцию, меняется сам масштаб экономического эффекта. На местах растут доходы, расширяется занятость, усиливается предпринимательская активность, а регион получает системный импульс к развитию.

В этом сегодня проявляется зрелость государственной политики: аграрный сектор рассматривается как мощный драйвер роста, способный укреплять регионы, раскрывать их специализацию и превращать локальный ресурс в национальное экономическое преимущество. Здесь и проходит линия настоящего развития - там, где земля начинает работать не только на урожай, но и на долгосрочное благополучие целого региона.

Еще одна принципиальная тема - инвестиционные стимулы. На 1 мая 2025 года в Азербайджане было выдано 605 документов о поощрении инвестиций 501 хозяйствующему субъекту. По проектам, получившим эти документы, ожидается свыше 7,3 миллиарда манатов вложений и создание более 43,4 тысячи рабочих мест. И самое показательное: 87 процентов таких проектов приходятся на регионы, тогда как на Баку и окружающие его населенные пункты - лишь 13 процентов. Это, пожалуй, одна из самых важных цифр во всей дискуссии о развитии регионов. Она означает, что система стимулов уже настроена не на усиление столичной концентрации, а на перераспределение инвестиционного импульса вглубь страны.

Однако и здесь нельзя впадать в самоуспокоение. Любая льгота эффективна только тогда, когда за ней идет реальный проект, а за реальным проектом - рынок сбыта, кадры, инфраструктура и управленческая дисциплина. Налоговые каникулы не спасут район, если инвестор сталкивается с нехваткой специалистов, слабой логистикой, местным административным торможением или узким внутренним спросом. Стимул - это дверь. Но через эту дверь бизнес войдет только туда, где есть ощущение перспективы.

Важнейшая составляющая развития регионов - качество институциональной среды. Для бизнеса имеют значение скорость принятия решений, удобство административных процедур, уровень цифровизации услуг, понятность регуляторных механизмов и общая предсказуемость деловой среды. В этом контексте особенно показательно, что в последних международных оценках Азербайджан продемонстрировал устойчивые результаты по ключевым параметрам ведения бизнеса. Для регионов это имеет особую ценность, поскольку современная и удобная институциональная среда создает дополнительные возможности для предпринимательства, расширения малого и среднего бизнеса, притока инвестиций и укрепления местной экономической активности.

Не менее значимым направлением остается качество жизни. Сегодня региональное развитие в Азербайджане рассматривается уже не только через призму производственных показателей, инвестиционных объемов или инфраструктурных проектов, но и в гораздо более широком процессе, где экономический рост сопровождается укреплением социальной среды. Школы, медицинские учреждения, устойчивое водоснабжение, цифровая связь, культурная инфраструктура, возможности для молодежи, комфортная повседневная среда - все это формирует ту реальную основу, на которой строится современный и жизнеспособный регион. Социальная инфраструктура в такой модели выступает полноценной частью общего развития.

Этот подход особенно важен еще и потому, что региональная политика в Азербайджане все более отчетливо приобретает адресный и содержательный характер. Каждый район обладает своими ресурсами, своим экономическим профилем, своей специализацией и собственными возможностями роста. Где-то на первый план выходит промышленная кооперация, где-то - аграрный сектор и переработка, где-то - туризм, сервис, логистика или транспортный потенциал. Такая многослойность делает общую модель регионального развития более живой, гибкой и устойчивой, позволяя раскрывать сильные стороны каждой территории в соответствии с ее реальным потенциалом.

Особое место в этой картине занимает цифровой контур развития. Сегодня доступ к интернету, цифровым сервисам, электронным платежам, дистанционным услугам, современным образовательным платформам и технологическим решениям уже стал неотъемлемой частью экономического роста. Для регионов это открывает дополнительные возможности в предпринимательстве, банковском обслуживании, торговле, образовании, занятости и управлении хозяйственными процессами. Чем выше уровень цифровой связанности, тем шире пространство для деловой инициативы, тем быстрее расширяется доступ к современным возможностям, тем увереннее регион встраивается в общенациональную экономическую динамику.

Отдельного внимания заслуживают транспорт и транзит. В 2024 году объем грузоперевозок транспортного сектора Азербайджана достиг 238,9 миллиона тонн. Параллельно государство реализует план на 2024-2026 годы по наращиванию транзитного потенциала международных коридоров, а Баку-Тбилиси-Карс после модернизации доведен до мощности 5 миллионов тонн в год. Для регионов это означает не просто усиление внешнеэкономической роли страны, а расширение практических возможностей на местах. Каждый транспортный маршрут приносит с собой развитие складской инфраструктуры, сервисного обслуживания, логистических услуг, сопутствующего бизнеса, новых рабочих мест и дополнительной деловой активности. В результате транспортная карта Азербайджана все заметнее превращается в карту регионального экономического роста, где движение товаров и капитала работает на укрепление всей страны.

Особое место в этой картине занимает восстановление и экономическая сборка Карабаха и Восточного Зангезура. Здесь региональное развитие имеет уже не только экономическое, но и цивилизационное измерение. По официальным данным, в 2025 году на следующие этапы программы Большого возвращения в государственном бюджете было предусмотрено 4,3 миллиарда манатов. В этих районах строятся дороги, железнодорожная инфраструктура, аэропорты, жилье, школы, медучреждения и производственные площадки; только в освобожденных территориях к январю 2025 года было построено или строилось около 3400 километров автодорог, 44 дорожных проекта находились в стадии завершения или реализации. Это, по сути, крупнейший в современной истории Азербайджана пример того, как региональная политика становится не вспомогательным направлением, а частью национальной стратегии.

Но и здесь важен трезвый взгляд. Восстановить территорию - еще не значит мгновенно создать самодостаточную экономику. Для этого нужны население, кадры, сервисы, малый бизнес, школы, больницы, транспорт, привычки потребления, точки роста и долгий горизонт. Регион нельзя оживить исключительно строительной активностью. Стройка дает импульс, но затем должны прийти производство, услуги, торговля, образование и нормальная повседневная жизнь. Именно поэтому вопрос занятости возвращающегося населения принципиален: региональная политика успешна не тогда, когда сданы квадратные метры, а тогда, когда у человека есть работа рядом с домом и уверенность, что ему не придется снова уезжать.

На этом фоне особенно важно подчеркнуть: Азербайджан сумел выстроить именно ту модель регионального развития, в которой стратегическая роль государства гармонично сочетается с растущей активностью частного сектора. На первом этапе именно государство создало фундамент - проложило дороги, обеспечило районы коммуникациями, модернизировало энергетику, усилило транспортную связанность, сформировало индустриальные площадки и открыло новые возможности для инвестора. Но ценность этой модели в том, что она не замыкается на бюджетном импульсе. Напротив, она постепенно превращает регионы в пространство все более широкого предпринимательского участия, где частный капитал приходит в переработку, логистику, туризм, агросервис, образование, медицину, складскую инфраструктуру и локальное производство. То, что подавляющая часть проектов по линии инвестиционного поощрения уже сосредоточена именно в регионах, наглядно подтверждает: выбранный курс работает, а связка между государственной стратегией и деловой инициативой дает реальный результат.

Сегодня можно уверенно говорить о том, что развитие регионов в Азербайджане выходит на качественно новый уровень. Речь идет уже не просто о расширении инфраструктуры или запуске отдельных производств, а о формировании более сложной, устойчивой и многослойной экономической среды. В этой среде районы становятся не периферией по отношению к столице, а полноценными участниками общенационального роста. Именно такой подход обеспечивает долгосрочный эффект: создаются рабочие места, укрепляется локальная хозяйственная база, расширяется переработка, растут доходы населения, усиливается внутренний рынок, а сама экономика страны становится более сбалансированной и устойчивой к внешним колебаниям.

По сути, стимулирование социально-экономического развития регионов в Азербайджане уже сегодня опирается на зрелую и стратегически выверенную логику. У каждого района постепенно проявляется собственный экономический профиль, свои точки роста, свои преимущества и специализация. Где-то это аграрный сектор и переработка, где-то промышленность, где-то транзит, туризм, сервис или логистика. И в этом заключается одна из важнейших сильных сторон государственной политики: регионы рассматриваются не как одинаковые административные единицы, а как разные экономические пространства, каждое из которых получает возможность раскрыть собственный потенциал.

Не менее важно и то, что в центре этой политики находится человек. Развитие региона сегодня измеряется не только объемом инвестиций или количеством введенных объектов, но и тем, насколько заметно меняется повседневная жизнь людей. Появляются ли рабочие места. Остается ли молодежь в родном городе или селе. Расширяется ли доступ к качественному образованию, медицине, цифровым услугам. Возникает ли у местного предпринимателя ощущение перспективы и устойчивости. Именно такой подход делает региональную политику не формальной административной задачей, а частью большой национальной стратегии, направленной на повышение качества жизни по всей стране.

Азербайджан подошел к очень важному историческому рубежу. Страна уже доказала, что умеет последовательно и масштабно развивать инфраструктуру, создавать индустриальные зоны, открывать новые транспортные маршруты, поддерживать несырьевой сектор и направлять инвестиционный поток в регионы. Теперь этот курс дает все более зримый результат: формируется новая экономическая география страны, в которой рост распределяется шире, глубже и устойчивее.

Именно в этом сегодня заключается подлинный смысл регионального развития. Сила Азербайджана - не только в динамике Баку, но и в уверенном подъеме всей страны. В том, чтобы Гянджа, Лянкяран, Губа, Шеки, Сабирабад, Барда, Агдам, Джебраил и другие города и районы были не дополнением к столице, а самостоятельными центрами жизни, труда, производства и созидания. Когда равномерно развивается вся карта страны, тогда укрепляется и экономика, и социальная устойчивость, и национальная уверенность. И именно такой Азербайджан - сильный, собранный, внутренне сбалансированный и опирающийся на потенциал всех своих регионов - сегодня становится реальностью.

Региональная политика Азербайджана сегодня - это уже не просто экономика, а архитектура национальной силы. Когда развивается не только Баку, а вся страна - от Гянджи до Агдама, от Лянкярана до Шеки, - тогда укрепляется не только рынок, но и само государство. Именно так рождается подлинно сильный Азербайджан: собранный, устойчивый, уверенный в себе и в своем будущем.