Тело Расима Балаева планируется отправить сегодня в Азербайджан

В Генеральном консульстве Азербайджана в Стамбуле ведется работа по отправке в Азербайджан тела народного артиста, актера Расима Балаева.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА в Генконсульстве.

Сообщается, что отправка тела в Баку планируется сегодня.

Отметим, что в настоящее время сын народного артиста также находится в больнице "Memorial" в стамбульском районе Гезтепе.

Расим Балаев скончался сегодня в больнице "Memorial" в стамбульском районе Гезтепе.