https://news.day.az/society/1824763.html Тело Расима Балаева планируется отправить сегодня в Азербайджан - Генконсульство В Генеральном консульстве Азербайджана в Стамбуле ведется работа по отправке в Азербайджан тела народного артиста, актера Расима Балаева. Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА в Генконсульстве. Сообщается, что отправка тела в Баку планируется сегодня.
Тело Расима Балаева планируется отправить сегодня в Азербайджан - Генконсульство
В Генеральном консульстве Азербайджана в Стамбуле ведется работа по отправке в Азербайджан тела народного артиста, актера Расима Балаева.
Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА в Генконсульстве.
Сообщается, что отправка тела в Баку планируется сегодня.
Отметим, что в настоящее время сын народного артиста также находится в больнице "Memorial" в стамбульском районе Гезтепе.
Расим Балаев скончался сегодня в больнице "Memorial" в стамбульском районе Гезтепе.
