Завтра в Азербайджане ожидаются переменные дожди и туман

Обнародован прогноз погоды на 30 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью местами возможен моросящий дождь. Утром местами туман. Юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью от +9° до +12°С, днем от +13° до +18°С.

Атмосферное давление будет ниже нормы, 750 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В некоторых районах страны ожидаются переменные осадки, в горных территориях - снег. Местами осадки будут интенсивными, возможны грозы и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Западный ветер в отдельных районах будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью от +8° до +11°С, днем от +15° до +20°С, в горах ночью от −3° до −7°С, днем от −2° до +3°С.

