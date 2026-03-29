В Азербайджане отметили "Час Земли 2026"

28 марта в Азербайджане прошла массовая акция, посвященная международной кампании "Час Земли 2026".

Как сообщили Day.Az, мероприятие было организовано совместно Общественным объединением IDEA, являющимся официальным координатором международной кампании "Час Земли" в Азербайджане, и Всемирным фондом дикой природы (WWF).

Отмечается, что около 80 учреждений и организаций, присоединившихся к кампании, с 20:30 по местному времени на один час отключили фасадное освещение своих административных зданий. Наряду с этим к акции в индивидуальном порядке присоединились сотни молодых людей, проживающих в различных городах и районах страны, продемонстрировав солидарность в вопросе охраны окружающей среды.

Общественное объединение IDEA выразило благодарность всем организациям, учреждениям и индивидуальным участникам, присоединившимся в этом году к кампании "Час Земли 2026" в нашей стране.

Отметим, что в этом году в мире отмечается 20-летие "Часа Земли". Азербайджан присоединился к числу стран, поддерживающих эту глобальную кампанию, в 2011 году, и с тех пор акция ежегодно проводится в стране при поддержке IDEA.

Являясь одним из крупнейших экологических движений в мире, "Час Земли" объединяет миллионы людей в поддержку борьбы с изменением климата.