В ИВ Баку проведено совещание, даны поручения по устранению последствий дождей

В Исполнительной власти Баку состоялось очередное совещание с участием руководителей коммунальных служб города.

Как передает Day.Az со ссылкой на ИВ Баку, на совещании под председательством главы исполнительной власти столицы Эльдара Азизова были рассмотрены меры по устранению последствий сильных дождей, продолжавшихся в течение трех дней, а также вопросы усиления работ и оперативного реагирования на подтопления дворов и частных домов. По итогам обсуждений даны соответствующие поручения.Были положительно оценены работы, проведенные в Низаминском, Хазарском и Сабунчинском районах, а в ряде районов принятые меры признаны недостаточными.

По результатам мониторинга установлено, что наибольший ущерб причинен непогодой незаконно построенным домам, возведенным без соблюдения строительных норм. Подчеркнуто, что главы районных исполнительных властей несут личную ответственность за устранение последствий непогоды.

На совещании также было принято решение о проведении 30 марта масштабного общегородского субботника.

На мероприятии было высоко оценено взаимодействие коммунальных служб, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел и Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, и принято решение о дальнейшем расширении совместной работы.