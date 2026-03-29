https://news.day.az/world/1824782.html Дипломаты Турции и Египта прибыли в Пакистан - СМИ Высокопоставленные дипломаты Турции и Египта прибыли в Исламабад (Пакистан) для переговоров, направленных на прекращение войны. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Wall Street Journal. Ожидается, что министр иностранных дел Саудовской Аравии присоединится к многосторонней встрече в понедельник.
Дипломаты Турции и Египта прибыли в Пакистан - СМИ
Высокопоставленные дипломаты Турции и Египта прибыли в Исламабад (Пакистан) для переговоров, направленных на прекращение войны.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The Wall Street Journal.
Ожидается, что министр иностранных дел Саудовской Аравии присоединится к многосторонней встрече в понедельник.
Пакистан играет ключевую роль в усилиях по привлечению США и Ирана к переговорам.
Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар встретился с египетским коллегой Бадром Абделатти и турецким коллегой Хаканом Фиданом, подчеркнув "необходимость сдержанности, деэскалации и решения споров через диалог и дипломатию".
