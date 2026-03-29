Дипломаты Турции и Египта прибыли в Пакистан

Высокопоставленные дипломаты Турции и Египта прибыли в Исламабад (Пакистан) для переговоров, направленных на прекращение войны.

Ожидается, что министр иностранных дел Саудовской Аравии присоединится к многосторонней встрече в понедельник.

Пакистан играет ключевую роль в усилиях по привлечению США и Ирана к переговорам.

Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар встретился с египетским коллегой Бадром Абделатти и турецким коллегой Хаканом Фиданом, подчеркнув "необходимость сдержанности, деэскалации и решения споров через диалог и дипломатию".