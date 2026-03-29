В Баку и на Абшеронском полуострове отмечена высокая интенсивность и аномальность выпавших осадков

Согласно данным долгосрочных наблюдений Национальной гидрометеорологической службы, количество осадков, зафиксированных в марте этого года, значительно превысило рекордные показатели осадков, зарегистрированных до настоящего времени в Баку и на Абшеронском полуострове.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеослужбе, количество осадков, выпавших 21 марта 1988 года, составило 36,8 миллиметра, что было равно примерно 150 процентам месячной нормы. 27-28 марта этого года в целом было зафиксировано 143 миллиметра осадков, что составляет 606 процентов месячной нормы.

Что касается месячных показателей, то в марте 1988 года в Баку и на Абшеронском полуострове выпало 83 миллиметра осадков, что составило 352 процента месячной нормы. За первые 28 дней марта 2026 года количество осадков составило 151 миллиметр. Этот показатель составляет 640 процентов месячной нормы, то есть примерно в 6 раз больше.

Таким образом, наблюдаемые показатели осадков по сравнению с соответствующими данными 1988 года примерно в 4 раза выше по суточному максимуму и примерно в 2 раза выше по месячным показателям. Это указывает на высокую интенсивность и аномальность осадков в текущий период.