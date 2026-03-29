Иран атаковал американскую базу в Иордании

Войска Ирана нанесли удар по авиабазе Муваффак Салти в Иордании, где размещены американские войска.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, уточняется, что атаку осуществили при помощи беспилотников, их целями являлись военное оборудование и казармы. По данным иранских военных, эта база - важнейший плацдарм для авиаударов по Исламской Республике. На ней размещены многочисленные эскадрильи американских боевых самолетов, в том числе F-35A, F-15E, F-16 и A-10.

Ранее Иран нанес удар по промышленному объекту недалеко от израильского города Беэр-Шева. В результате возник сильный пожар. Считается, что промзона Неот-Ховав, расположенная южнее Беэр-Шевы, - главный центр химической промышленности Израиля, где выпускается примерно половина всех химикатов в стране.