Иран запустил ракеты по крупному заводу в ОАЭ

Крупнейший в Объединенных Арабских Эмиратах завод по производству алюминия компании Emirates Global Aluminium получил повреждения в результате ракетно-дроновой атаки на фоне продолжающегося конфликта с Ираном.

Как передает Day.Az, по данным компании, удар пришелся по предприятию в районе Аль Тавила в эмирате Абу-Даби. В результате атаки инфраструктуре был нанесен значительный ущерб, проводится оценка последствий.

Ранее власти подтвердили, что на территории промышленной зоны KEZAD возникли три очага возгорания после перехвата ракет, которые впоследствии были локализованы. В результате инцидента пострадали несколько сотрудников предприятия. Среди раненых - иностранные рабочие, их травмы оцениваются как легкие и средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

Предприятие в Аль Тавиле является одним из крупнейших алюминиевых производств в регионе: по итогам 2025 года объем выпуска составил около 1,6 млн тонн продукции. При этом компания отмечает, что располагает запасами металла за пределами страны, что может частично смягчить влияние инцидента на поставки.