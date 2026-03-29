Названа причина потери США самолета F-35 во время войны с Ираном

Бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер объяснил, по какой причине США потеряли самолет F-35 во время войны с Ираном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по словам Риттера, к настоящему времени у США кончилось все дальнобойное ударное вооружение. В результате американские самолеты теперь вынуждены подлетать на более близкое расстояние к Ирану, чтобы иметь возможность сбрасывать бомбы, продолжил он.

"И на днях мы увидели, что иранцы уже начинают поражать наши самолеты средствами ПВО и даже впервые в истории подбили F-35", - добавил эксперт. Он подчеркнул, что США действительно имели некоторые успехи во время войны, но иранская оборонная промышленность до сих пор не уничтожена, потому что все подобные объекты перенесли и спрятали.