Азербайджанские теннисисты уверенно проявили себя на этапе Евразийской лиги

Азербайджанские мастера настольного тенниса продемонстрировали высокую результативность на этапе Евразийской лиги, прошедшем в казахстанском городе Актобе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, наша молодежная сборная запомнилась уверенной игрой в первом туре турнира.

Под руководством главного тренера Рамиля Джафарова мужская команда в составе Адиля Ахмедзаде, Рустама Гаджилы и Онура Гулузаде провела шесть встреч. Наши теннисисты одержали победу в пяти из них, уступив лишь в одном матче. По итогам тура коллектив занял второе место в турнирной таблице.

Стоит отметить, что в аналогичных соревнованиях блестяще выступила и женская сборная. Команда, в которую вошли Айлин Аскерова, Земфира Микаилова, Ляман Абдулгамидова и Марзия Нурмятова, выиграла семь из восьми встреч. Благодаря этому результату девушки также заняли вторую строчку в своем дебютном турнире.

Матчи следующего тура Евразийской лиги запланированы на период с 28 по 31 мая.