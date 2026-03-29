Игорь Тудор покинул пост главного тренера "Тоттенхэма"

Игорь Тудор официально ушел с поста главного тренера "Тоттенхэма" по обоюдному согласию сторон.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, вместе с ним команду покинули Томислав Рогич (тренер вратарей) и Риккардо Раньяччи (тренер по физической подготовке).

Уход тренерского штаба произошел всего через полтора месяца после назначения. Руководство клуба поблагодарило специалистов за проделанную работу и отметило их самоотдачу за последние шесть недель. Отдельно были выражены глубокие соболезнования Тудору в связи с личной трагедией - недавней потерей близкого человека.

В ближайшее время команда будет готовиться к матчам без постоянного наставника. Официальное заявление о новом главном тренере будет сделано позже.