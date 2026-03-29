Армянская оппозиция готовится к кровопролитию и терактам?

Автор: Акпер Гасанов

Сегодняшний инцидент в ереванской церкви Святой Анны с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна - это симптом гораздо глубинных процессов, происходящих сегодня в армянском обществе и политической системе. И чем внимательнее анализировать произошедшее, тем очевиднее становится: речь идет о целенаправленной и системной провокационной активности, направленной против действующей власти.

Формально все выглядит как рядовой инцидент: после литургии к премьеру приближается человек с агрессивной репликой, другой пытается нанести удар. Охрана реагирует, полиция задерживает двоих. Однако политический контекст этого события полностью меняет его восприятие. Тем более что в медиапространстве практически сразу появились фотографии одного из провокаторов.

Не удивительно, что на них он запечатлен рядом с ключевыми фигурами армянской оппозиции: третьим президентом РА Сержем Саргсяном, экс-главой Минобороны РА Давидом Тонояном, архиепископом Багратом Галстаняном. Этот факт сам по себе не является юридическим доказательством причастности, но в политическом анализе подобные связи редко бывают случайными.

Более того, спикер парламента Ален Симонян уже заявил о провокациях, направленных не только против представителей власти, но и членов их семей. Это принципиально важный сигнал: речь идет о расширении давления, выходящего за рамки политической конкуренции и переходящего в плоскость психологического и физического устрашения.

Чтобы понять, почему подобные инциденты происходят именно сейчас, необходимо учитывать стратегический контекст. Армянская оппозиция уже пережила серьезное политическое поражение на прежних, внеочередных парламентских выборах. Тогда, попытка мобилизовать общество на основе спекуляций вокруг итогов 44-дневной войны оказалась неэффективной.

Армянское общество, несмотря на эмоциональную травму, не поддержало реваншистскую повестку в том объеме, на который рассчитывали оппоненты власти. С этого момента политическая борьба начала постепенно смещаться из институциональной плоскости в уличную, а затем - в провокационную. Сегодня ситуация для армянской оппозиции еще более осложнилась.

Реальность такова, что процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном уже приобрел необратимый характер. Формируется новая региональная архитектура, в рамках которой открываются перспективы транспортных и торговых связей, создаются условия для подписания полноценного мирного соглашения. Именно этот процесс представляет экзистенциальную угрозу для старых политических элит Армении.

Да, для оппонентов нынешней армянской власти вопрос уже давно перестал быть исключительно политическим. Ставка для них - больше, чем просто возвращение к управлению страной. Речь идет о сохранении остатков влияния, финансовых потоков и, во многих случаях, личной безопасности. Ведь прежняя система власти в Армении представляла собой симбиоз олигархических и криминальных структур. Эти сети не исчезли - они лишь утратили прямой доступ к государственным ресурсам.

У таких структур есть значительные финансовые ресурсы. У них сохранились связи в криминальных кругах. У них имеется опыт организации давления и дестабилизации. В условиях, когда политические методы не приносят результата, логика радикализации становится практически неизбежной. При этом, отдельного внимания заслуживает и фактор внешнего влияния. Очевидно, что внутриармянские процессы не происходят в вакууме.

Регион Южного Кавказа - зона пересечения интересов множества государств, и любые изменения баланса сил вызывают реакцию. Для ряда внешних игроков стабилизация отношений между Баку и Ереваном означает потерю инструментов влияния. А значит - появляется заинтересованность в сохранении напряженности. В этой логике провокации против армянского руководства могут рассматриваться как элемент более широкой стратегии - стратегии срыва мирного процесса.

Важно помнить, что в новейшей истории Армении уже был прецедент - теракт в парламенте в 1999 году. Тогда нападение на высшее руководство страны стало шоком для общества и кардинально изменило политическую траекторию государства. По мнению ряда источников и аналитиков, нити той трагедии вели к окружению второго президента Армении Роберта Кочаряна. Этот исторический опыт делает любые современные инциденты с элементами насилия в отношении власти особенно тревожными.

Так что, сегодняшний инцидент в церкви Святой Анны - это тревожный маркер. Он показывает, что уровень политической напряженности в Армении растет и оппозиционные силы готовы переходить к более жестким формам давления. В этих условиях нельзя недооценивать риск эскалации, включая попытки насильственных действий со стороны армянской оппозиции. Чем ближе Армения к заключению мирного соглашения с Азербайджаном, тем выше будет уровень сопротивления со стороны тех, кто заинтересован в сохранении конфликта.И формы этого сопротивления могут быть самыми разными.