https://news.day.az/world/1824815.html

Блэкаут в крупных городах Ирана - ВИДЕО

В крупных городах Ирана произошло массовое отключение электричества. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что блэкаут произошел в Карадже - городе к западу от Тегерана - а также в ряде западных районов иранской столицы. Представляем вашему вниманию данное видео: