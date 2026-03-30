Четыре европейские страны обратились с призывом к Израилю

Главы МИД Британии, Франции, Германии и Италии призвали израильский парламент и правительство отказаться от рассмотрения "законопроекта, который значительно расширит возможности применения смертной казни в Израиле и может быть принят уже на следующей неделе".

Подчеркивается, что особую тревогу вызывает возможный "дискриминационный характер" инициативы. По мнению европейских дипломатов, ее принятие может "поставить под угрозу приверженность Израиля демократическим принципам".

Они подтвердили свою принципиальную позицию против применения смертной казни при любых обстоятельствах.