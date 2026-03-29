В Израиле горит химзавод

Пожар вспыхнул на химическом заводе на юге Израиля после падения осколка ракеты.

Об этом сообщила израильский министр по защите окружающей среды Идит Сильман, сообщает газета The Times of Israel, передает Day.Az.

"Не было выявлено никаких опасений по поводу утечки опасных веществ или угрозы для населения", - сказал она.

Сильман отметила, что специалисты министерства уже осмотрели место происшествия и взяли все необходимые пробы.