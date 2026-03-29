Шариф обсудил Ближний Восток с главами МИД Турции, Египта и Саудовской Аравии

https://news.day.az/world/1824814.html
Как передает Day.Az, на встрече стороны обсудили двусторонние отношения, региональные и глобальные события, продолжающийся ирано-израильско-американский конфликт и усилия по возможному прекращению огня в этом конфликте.
Напомним, что ранее в столице Пакистана состоялась встреча министров иностранных дел вышеупомянутых стран.
