Состоялась встреча глав МИД Пакистана, Турции, Саудовской Аравии и Египта

В Исламабаде состоялась четырехсторонняя встреча министров иностранных дел Пакистана, Турции, Саудовской Аравии и Египта.

На встрече обсуждались усилия по снижению напряженности в регионе, а также дипломатические шаги в контексте войны США и Израиля с Ираном. В ходе четырехсторонних консультаций главы внешнеполитических ведомств оценили ситуацию в регионе и обменялись мнениями по вопросам мира и безопасности.

Отмечается, что в настоящее время Пакистан выполняет основную посредническую миссию между Ираном и США, а Турция и Египет в рамках этого процесса также пытаются внести свой вклад.