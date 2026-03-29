В ОАЭ призвали Иран выплатить компенсации странам Персидского залива.

Как передает Day.Az, об этом написал советник президента ОАЭ Гаргаш на своей странице в соцсети Х.

"Любое политическое решение, направленное на урегулирование иранской агрессии против арабских государств Персидского залива, должно включать четкие гарантии, предотвращающие повторение подобных нападений в будущем, закреплять принцип ненападения, а также предусматривать выплату Ираном компенсаций за удары по гражданским и жизненно важным объектам, а также по мирному населению" , - говорится в публикации.

Он отметил, что еще до войны Иран ввел соседей в заблуждение относительно своих намерений и продемонстрировал заведомую агрессию, несмотря на их искренние попытки этого избежать.