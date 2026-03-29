Форвард "Карабаха" может вернуться в Турцию

Нападающий футбольного клуба "Карабах" Рамиль Шейдаев, вероятно, покинет команду по окончании сезона.

Как передает Day.Az со ссылкой на rekord.az, очередное возвращение форварда в агдамский клуб оказалось неудачным, и летом стороны могут расстаться по обоюдному согласию.

Сообщается, что футболист уже начал поиск нового клуба, а его агенты рассматривают вариант возвращения в чемпионат Турции. Ранее Шейдаев выступал за "Трабзонспор" и "Коджаэлиспор", что может облегчить адаптацию.

По информации источника, одним из заинтересованных клубов является "Чорум", выступающий в Первой лиге Турции и претендующий на выход в Суперлигу.

Отмечается, что 28-летний нападающий в текущем сезоне не смог вернуть прежнюю результативность в составе "Карабаха". Несмотря на контракт до следующего лета, стороны могут досрочно прекратить сотрудничество.